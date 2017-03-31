| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

樹林農會傳賄選、喝花酒 理事、會員12人交保

2017-03-31  09:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕針對樹林農會賄選案，檢方昨發動第二波偵查，約談33名理、監事與農會代表參選人及4名證人，檢方今凌晨諭令鄭姓理事及上級農會參選人、會員等12人分別以6到10萬不等金額交保，其餘請回。

本月9日才當選樹林農會第18屆理事長、常務監事、監事的賴朝進、陳相儒、賴朝讚，涉嫌以1票30萬元向多名會員代表買票，還招待會員代表至有女陪侍的餐廳喝花酒，違反農會法，新北地檢署13日訊後，諭令陳相儒以60萬元交保，賴朝讚40萬元交保，賴朝進則未到案。

檢調接獲線報指稱，已當選樹林農會理事的鄭姓男子等人，為當上農會理、監事，事先交付現金50萬元給賴朝進；另2名男子為選上新北市農會代表，亦事先交付現金30萬元給賴朝進，賴男收錢後，再與陳相儒等人以一票30萬元的價碼，向會員代表買票行賄，並於3月1日理、監事選舉投票前，免費招待多名會員代表餐敘，要會員代表投給其推舉的理、監事及上級農會代表參選人。

新北地檢署昨指揮法務部調查局新北市調查處及新北市政府警察局樹林分局，搜索鄭姓監事等人住所共13處，傳喚33名被告及4名證人共37人到案說明。因昨約談賴朝進仍未到案，檢方不排除將他拘提到案。

廣告
  • 針對樹林農會賄選案，檢方昨發動第二波偵查，檢方今凌晨諭令鄭姓理事及上級農會參選人、會員等12人分別以6到10萬不等金額交保，其餘請回。（資料照，記者陳慰慈攝）

    針對樹林農會賄選案，檢方昨發動第二波偵查，檢方今凌晨諭令鄭姓理事及上級農會參選人、會員等12人分別以6到10萬不等金額交保，其餘請回。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喝花酒 樹林農會 賄選
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：樹林農會傳賄選、喝花酒 理事、會員12人交保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.