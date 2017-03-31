樹林農會傳賄選、喝花酒 理事、會員12人交保
2017-03-31 09:47
〔記者陳慰慈／新北報導〕針對樹林農會賄選案，檢方昨發動第二波偵查，約談33名理、監事與農會代表參選人及4名證人，檢方今凌晨諭令鄭姓理事及上級農會參選人、會員等12人分別以6到10萬不等金額交保，其餘請回。
本月9日才當選樹林農會第18屆理事長、常務監事、監事的賴朝進、陳相儒、賴朝讚，涉嫌以1票30萬元向多名會員代表買票，還招待會員代表至有女陪侍的餐廳喝花酒，違反農會法，新北地檢署13日訊後，諭令陳相儒以60萬元交保，賴朝讚40萬元交保，賴朝進則未到案。
檢調接獲線報指稱，已當選樹林農會理事的鄭姓男子等人，為當上農會理、監事，事先交付現金50萬元給賴朝進；另2名男子為選上新北市農會代表，亦事先交付現金30萬元給賴朝進，賴男收錢後，再與陳相儒等人以一票30萬元的價碼，向會員代表買票行賄，並於3月1日理、監事選舉投票前，免費招待多名會員代表餐敘，要會員代表投給其推舉的理、監事及上級農會代表參選人。
新北地檢署昨指揮法務部調查局新北市調查處及新北市政府警察局樹林分局，搜索鄭姓監事等人住所共13處，傳喚33名被告及4名證人共37人到案說明。因昨約談賴朝進仍未到案，檢方不排除將他拘提到案。
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