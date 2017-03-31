想領1萬5戶頭只有45元 莽男搬花盆怒砸ATM

2017-03-31 09:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕昨天晚間周姓男子到鳳山區五甲三路郵局ATM欲提領1萬5000元，但戶頭裡僅剩新台幣45元，氣得搬起一旁的花盆砸向ATM機台，致玻璃面板碎裂後離去，警方3個小時後找到周男，依毀損罪移送。

警方指出，五甲三路郵局昨日20時10分時，發生ATM遭毀損案，經警方調閱監視錄影器影像，及根據目擊者提供的特徵循線追查，於短短3小時內，在轄某旅店將犯嫌逮捕到案。

警方說，周嫌（經查無刑案資料）在郵局ATM前本欲領取新台幣1萬5000元，但操作後發現戶頭裡僅剩新台幣45元，一時情緒激動，便持一旁的花盆砸毀ATM機台，致玻璃面板碎裂，其逞一時之快行為，得不償失。