太陽花學運佔領立院案 上午11點宣判

圖為2014年反服貿學生佔領國會，當時的學生代表林飛帆（右起）、陳為廷、現任立委黃國昌與律師賴中強一同站在台上。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-31 08:02

〔記者張文川／台北報導〕2013年3月，學生群起反對黑箱服貿，「318攻佔立法院」行動引發太陽花學運，台北地檢署事後依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌，起訴學運領導者黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人，台北地院將於今日上午11時宣判。

義務辯護律師團表示，林飛帆、陳為廷今將再度「合體」一起到庭聆聽宣判，宣判後將在法院門口發表感想；至於教授級的學生領袖、現任立法委員、時代力量黨主席黃國昌，因在立法院有會議要開，預計今天不會到庭。

林飛帆昨在臉書撰文指出，「總算來到這一天了」，不想去猜結果，比較在意的是，法官若是單純化看成妨礙公務或煽惑罪，就算判無罪，他還是很遺憾，代表司法體系不願認真看待案件的成因背景；若法官能拉到憲法高度的人民行使抵抗權，配合當初馬英九毀憲亂政的背景來論述，就算被判有罪，他也會稍稍欣慰，「無論如何，我們沒有迴避過該負的責任，也沒有迴避過替自己及這場運動辯護」。

剛服畢替代役的陳為廷，日前318太陽花學運3週年時，在臉書發文質疑，過去這一年「兩岸協議監督條例」在立院審查「0」次，質疑民進黨執政這一年做了什麼；黃國昌同日也在臉書說，「每次走過青島東路往返立院，都會想起三年前那個晚上，未曾忘卻當初支持這場運動的夥伴和朋友們，抱持的信念與理想…也請大家，持續監督我們」。

同時期的相關聚眾案件，「323佔領行政院」案，北檢分2波起訴132人，雖然去年新政府上台後，「地主」行政院撤回對87人的侵入建築物、毀損罪，但學運領袖魏揚等21人，被控的妨害公務、毀損公物、煽惑他人犯罪、竊盜等罪，為非告訴乃論，台北地院繼續審理，月前辯結，定4月10日下午4時宣判。

「411路過中正一警分局」案，北院去年12月宣判，洪崇晏被控首謀聚眾部分雖獲判無罪，但仍被依侮辱公署罪判處拘役55日，共犯蕭年呈、李品涵、陶漢各判拘役30至80日，均可易科罰金，已上訴二審。