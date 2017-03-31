孝子衝火煙中救母被燒傷 消警救出7人3送醫
2017-03-31 02:30
新北市消防局第五大隊消防員救出受困的婦人救治。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區一處大樓今天凌晨傳出火警，因火勢猛烈，造成3戶民宅6名住戶疏散，送醫的是發現火警的蔡姓孝子及其母親曾婦，當孝子發現屋內失火，要衝入火場卻受阻於火煙，他忍痛呼喊母親逃生，自己連忙被消防員帶下火場，直到消防員從後陽台安然救出受困的母親，他才搭上救護車，這起火警共有起火戶母子、鄰居3人送醫，起火原因仍待調查。
新北市消防局說，這起火警發生在今天凌晨1點41分，新北市鶯桃路一處大樓起火，連同起火戶在內，消防單位疏散6人，救出受困的60歲曾姓婦人等7人，消防單位將從火場救出的曾婦、輕微燒燙傷的婦人兒子37歲蔡男及輕微嗆傷的鄰居共3人送醫。
第一梯次趕到的鶯歌消防分隊長賴德忠說，起火戶的兒子發現火勢，一度要衝入滿佈火煙的房內救人，但因火煙太大，他呼喊要母親快跑後逃出，被消防員帶下樓，他下樓後著急告知消防員母親還受困，要消防員趕快救人，這名孝子直到確認消防員救出母親，才安心地上救護車，送往林口長庚醫院救治。
新北市消防局第五大隊長林永東到場指揮救災，他表示，現場起火戶燃燒客廳電視機，燃燒面積約5坪，滅火小組從起火戶關係人（兒子）口中得知母親還受困失火的屋內，鶯歌消防分隊攜水帶攻入火場搜救，並升起雲梯車射水，到場13分鐘發現受困的婦人，消防員將婦人從後陽台救出時，婦人因兒子提醒逃生毫髮無傷，但起火原因仍待調查。
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