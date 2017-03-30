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司改會議》妨害名譽擬除罪化 曾入獄的馮光遠說話了

2017-03-30  23:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今召開第五組第3次會議，會後作出多項決議，其中最受矚目者莫過於妨害名譽罪的除罪化。對於這項結論，曾因評論時政多次挨告妨害名譽的媒體人馮光遠稍早受訪直呼：「當然支持（除罪化）！」他強調，台灣是個民主國家，如果連發表言論都要被入罪，「對得起那些為民主奮鬥的前人嗎？」

馮光遠指出，他這些年光被馬英九政府的人告，就至少告了15、16件官司，如今看到妨害名譽終能除罪化，「覺得真他媽的值得！」他也表示，國外很少看到公眾人物告他人妨害名譽，過去馬金體系卻多有這類情形，他完全不能接受，因為這徹底違反民主社會應有的言論自由價值。

馮光遠認為，人民對官吏的批評，絕對應該受到法律的保護，至於人民對人民的妨害名譽糾紛，則應該有一定程度的限制，但既然目前已有民事訴訟途徑可以求償，刑事部分除罪化應沒有問題。

馮光遠透露，他先前罵文建會主委盛治仁是「人渣公務員」一案，法院判他敗訴，他即將對此向大法官聲請釋憲，捍衛釋字509號所闡述的言論自由。

過去馮光遠曾因批評金溥聰、盛治仁等人挨告，其中批評盛治仁一案，遭法院判處拘役20日，他認為應捍衛言論自由到底，因此拒絕易科罰金，爽快剃光頭髮入監。

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  • 馮光遠。（資料照，記者錢利忠攝）

    馮光遠。（資料照，記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： 司改國是會議 司改會議 妨害名譽 馮光遠
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