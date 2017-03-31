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女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖

2017-03-31  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕東海大學一名22歲印尼籍陳姓男大生，日前潛入一名同校女大生的校外租屋處房間，掀開其棉被，遭女大生發現後隨即奪門而出。警方獲報找上陳男，他供稱因愛慕女大生才這麼做，警方隨後依無故侵入他人住宅罪嫌將他送辦。

這名女大生28日在社群網站PO文表示，她當天中午在住處睡覺時突然感覺有人在掀她的被子，一開始以為「做惡夢撞鬼了」，沒想到張開眼睛竟看到是同校的印尼籍陳姓男大生，對方急忙說對不起，然後快速奪門而出，女大生隨即報警處理。

女大生表示，陳男其實就住在她隔壁房，過去曾塞紙條到她房間搭訕，表達希望當「做愛的朋友」。女大生指出，陳男向警方表示，自己是從陽台爬到隔壁女大生的房間。

據《蘋果》報導，警方獲報當天就請陳男到派出所說明，他坦承犯行，並供稱是因愛慕女學生才闖進她房間，警方隨後依無故侵入他人住宅罪嫌將他函送法辦。

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  • 東海大學一名印尼籍陳姓男大生，日前潛入一名同校女大生的校外租屋處房間，掀開其棉被。圖為東海大學示意圖。（資料照，記者張菁雅攝）

    東海大學一名印尼籍陳姓男大生，日前潛入一名同校女大生的校外租屋處房間，掀開其棉被。圖為東海大學示意圖。（資料照，記者張菁雅攝）

  • 陳男塞給同校女大生的紙條。（圖擷取自Dcard）

    陳男塞給同校女大生的紙條。（圖擷取自Dcard）

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