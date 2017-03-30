台商廈門身亡 金門警方跨海助民辦後事

2017-03-30 23:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門警方跨海助民再添佳話，一名張姓台商廈門遭車撞身亡，因無身分證明友人求助「國台辦」不得要領，轉向金門警方報案，警方花了24小時查知身分，正與紅十字會協助其女兒申辦證件，準備赴廈門處理善後。

金城分局烈嶼分駐所27日晚間十時許接獲東坑呂姓村民，指張姓台商在廈門車禍身亡，雖向中國國台辦尋求協助仍無法聯繫到家屬，希望金門警方伸出手。

烈嶼分駐所指出，報案者留下的線索，在車禍現場只知死者姓名、台灣彰化人及最後一通電話是撥打到金門。

烈嶼分駐所警員洪文聚受理後，秉持同理心，積極透過警政系統及社群網絡逐一比對，終於在隔天確認出往生者身分，並聯繫上住在彰化的女兒。

烈嶼分駐所長楊懷璽指出，張姓台商女兒接獲父親死訊，一時不知所措、徬徨無援，洪文聚主動聯繫金門紅十字會，目前正由紅十字會居中協助後續赴中認領等相關事宜。

此案是繼金城派出所警員周逸新去年底積極幫忙查出一名廈門暴斃台商身分後，又一例金門警方鍥而不捨聯繫異地往生同胞家屬的服務案例。