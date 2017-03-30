運將站崗求愛遭刺死 兇嫌蔡父深夜15萬交保

2017-03-30 23:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市光華夜市附近一處巷口，今凌晨6點多發生兇殺命案，一名蔡姓男子因不滿汪姓計程車司機在住家附近盯哨追求女兒，而持刀將他刺死，今天深夜遭檢方聲押，但高雄地院法官訊問後，認為被告蔡男行為後仍留在現場，並無逃亡之虞，且本案已無其他證人或共犯待傳訊，認無羈押之必要，諭知交保15萬元。

據了解，汪姓計程車司機與前妻育有一女，近1、2年追求30歲蔡女，但遭蔡女及蔡父拒絕，汪男仍窮追不捨，今凌晨6點多，汪男開車到巷口站崗，蔡父發現後持30公分長的尖刀衝出理論，雙方發生爭吵並爆發衝突，蔡男憤而持刀刺傷汪男，因刺中心臟送醫不治。