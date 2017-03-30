辜成允摔死案被傳喚 晶華董事長：無奈、傷心…
2017-03-30 22:56
今晚10點20分，潘思亮庭訊3小時後獲請回，面對媒體追問時，潘思亮雙手合十地表示：「無奈、傷心，辜先生是我很好及敬重的朋友」。（記者錢利忠攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕晶華酒店近來接連發生顧客摔倒意外，先是今年1月台泥董事長辜成允在晶華酒店摔下樓梯不治，之後又發生前行政院長唐飛摔傷左肩進行手術；台北市政府建管處曾指出，晶華酒店梯間設計與建築規定不符，台北地檢署為釐清晶華有無涉及業務過失致死罪嫌，今早約談建管處副處長等人作證後，今晚首度約談晶華酒店董事長潘思亮。
今晚10點20分，潘思亮庭訊3小時後獲請回，面對媒體追問時，潘思亮雙手合十地表示：「無耐、傷心，辜先生是我很好及敬重的朋友，所以真的是很傷心」。
北市建管處曾表示，晶華酒店梯間設計與建築規定不符，市府已輔導改善，晶華酒店允諾在辜成允摔倒的樓梯增設中間扶手，預定本月底可完工。檢方先前已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人。
檢方為釐清相關責任，今早先傳喚當初核發建照及使用執照的建管處承辦人，包括北市建管處副處長在內共8人，訊後均請回。
今天下午，檢方接續傳喚晶華酒店安全部、工程部及設計部多名工程師及職員，並在晚上7點多，首度傳喚晶華酒店董事長潘思亮說明；此案目前仍是「相」字案。
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