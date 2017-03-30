赤腳落跑3公里 鐵馬菜籃搶嫌仍落網

2017-03-30 22:02

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山區連日來發生2起飛車搶案，歹徒都是鎖定騎單車女子，趁機搶走放在菜籃裡的皮包，歹徒莊嫌昨晚重施故技，遭警方追捕落網。

岡山警分局偵查隊指出，24日上午11點多，仁壽南路發生1起機車飛車搶案，27歲被害女子放在單車菜籃裡的皮包被搶走，內有2萬元薪水和其他重要證件，警方成立專案小組追查，鎖定有多次毒品、搶奪前科的34歲莊男涉有重嫌。

由於莊嫌生性狡滑，警方數次埋伏都功敗垂成，昨晚9點多，前峰路200號前再傳飛車搶案，犯案手法如出一轍，警方研判應是同一人，因此趕往莊嫌平日出沒的永安區追查，果然在台17線附近發現其行蹤。

莊嫌一見到警方，立即騎車逃逸，慌亂中在維新國小附近摔車，他棄車徒步逃竄，警方研判他跑不遠，擴大展開搜捕，果然在3公里外的彌陀國小附近，發現莊嫌赤腳走在路上，立刻上前追捕，莊嫌拔腿狂奔了200多公尺，終因體力不支乖乖就逮。

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