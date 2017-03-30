沒忘記你！勇消殉職29年 同仁銅像前追念

2017-03-30 22:20

〔記者陳薏云／新北報導〕清明節將至，新北市消防局新店分隊長張汝輝今天上午9時，前往已殉職29年的小隊長李合豐銅像致敬，並獻花、清除周邊雜草並祭拜，並在銅像前說著「沒忘記你」，追念他捨己救人的精神。。

已故小隊長李合豐是在民國77年殉職，當時一名邱姓婦女及其7歲幼子在南勢溪岸邊拔草藥，因豪雨導致溪水暴漲，讓2人無法穿越溪流，而時任搜救人員的李合豐，在搜救過程當不敵湍急水勢，遭大水沖走，遺體於2個月後才在新店溪被尋獲。

由於新店地域特殊，有山有水，因此同仁執行任務時也有相當危險性，當時年僅26歲的李合豐，在新店消防分隊服務近2年。事後其被追封為小隊長，並於民國89年入祀忠烈祠。