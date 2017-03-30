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疑闖紅燈遭汽車攔腰撞上 花蓮機車騎士傷重不治

花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，事故機車又被後車撞上拖行。（記者王錦義攝）

2017-03-30  21:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，郭姓機車騎士行經十六股大道路口時，疑似未注意前方號誌直接穿越十字路口，遭李姓駕駛汽車攔腰撞上，郭男被撞飛，而後方葉姓駕駛閃避不及把機車拖行一百多公尺停下，郭男送醫後傷重不治，警方目前正在釐清車禍發生原因。

花蓮警方調查，24歲李姓男子開車從中央路由北往南行駛，在經過十六股大道時，在內側車道與57歲郭姓男子所騎的機車相撞，郭男被彈飛20多公尺後墜地，頭部重創，而倒在車道上的機車，則被後方由24歲葉姓男子所駕車輛撞上，葉男拖行機車在路上行駛摩擦噴出陣陣火花，對向車道巡邏的自強派出所警車發現，趕緊迴轉攔下葉男。

李姓男子向警方說，他是直行車，號誌是綠燈，郭男突然從右邊闖紅燈竄出就撞上了，並提供車上行車紀錄影像證明；而葉姓男子則說，他看到前方發生車禍，但機車倒在車道上閃不過去，所以撞到機車往前拖行一百多公尺後停下，他沒有壓到死者。警方指出，兩輛汽車駕駛酒測值都是零，詳細的肇事原因還需要進一步調查，釐清郭姓騎士究竟是從外車道直接左轉還是疑似闖紅燈。

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  • 蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍。（記者王錦義攝）

    蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍。（記者王錦義攝）

  • 花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，事故機車又被後車撞上拖行。（記者王錦義攝）

    花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，事故機車又被後車撞上拖行。（記者王錦義攝）

  • 花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍。（記者王錦義攝）

    花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍。（記者王錦義攝）

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相關關鍵字： 機車車禍 死亡車禍 闖紅燈
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