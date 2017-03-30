疑闖紅燈遭汽車攔腰撞上 花蓮機車騎士傷重不治
2017-03-30 21:42
花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，事故機車又被後車撞上拖行。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中央路與十六股大道交叉路口，今晚發生死亡車禍，郭姓機車騎士行經十六股大道路口時，疑似未注意前方號誌直接穿越十字路口，遭李姓駕駛汽車攔腰撞上，郭男被撞飛，而後方葉姓駕駛閃避不及把機車拖行一百多公尺停下，郭男送醫後傷重不治，警方目前正在釐清車禍發生原因。
花蓮警方調查，24歲李姓男子開車從中央路由北往南行駛，在經過十六股大道時，在內側車道與57歲郭姓男子所騎的機車相撞，郭男被彈飛20多公尺後墜地，頭部重創，而倒在車道上的機車，則被後方由24歲葉姓男子所駕車輛撞上，葉男拖行機車在路上行駛摩擦噴出陣陣火花，對向車道巡邏的自強派出所警車發現，趕緊迴轉攔下葉男。
李姓男子向警方說，他是直行車，號誌是綠燈，郭男突然從右邊闖紅燈竄出就撞上了，並提供車上行車紀錄影像證明；而葉姓男子則說，他看到前方發生車禍，但機車倒在車道上閃不過去，所以撞到機車往前拖行一百多公尺後停下，他沒有壓到死者。警方指出，兩輛汽車駕駛酒測值都是零，詳細的肇事原因還需要進一步調查，釐清郭姓騎士究竟是從外車道直接左轉還是疑似闖紅燈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 偶包退散！男星螢幕初吻滯銷20年 終於送出去惹
- 問題在竹市塞車？民眾反對再蓋頭前溪跨橋
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 中職》陳皓然二軍開轟 劉芙豪撞倒全壘打牆
- 啟動脫歐 英：不期望付分手費
- 北港巷弄燈區花燈 將移文創空間展出
- 掩埋場悶燒 藍營議員斥台中市府慢半拍
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 玩具標示抽驗 新北1成不合格
- 伊能靜暫捨愛女陪兒度假 只因擔心小哈利...
- C羅銅像是哪位？扭曲詭異表情嚇壞大家
- 男星出手驚人 砸95萬買鞋犒賞劇組
- 新北去年十大易肇事路口 第一名在永和
- 蕭敬騰三十而立 「雨神」普天同慶
- 南印度嚴重乾旱 眼鏡王蛇闖進村莊找水喝
- 17張千萬中獎發票 完整明細在這裡…
- 想知道出賣他的人…施明德調閱美麗島檔案遭拒
- 走到哪下到哪 陳喬恩自封雨神遭氣象局打臉
- 中職》郭峻偉貼心幫戴護肘 王柏融卻敲安盜壘成「負心大王」
- （影音）三上悠亞「駱駝趾」現形！古川伊織撅蜜臀搶鏡
- 通路商利機 去年每股盈餘1.16元
- 台股收盤下跌8.1點 報9848.15點
- 論文造假案 教部：楊泮池應負督導不周責任
- NBA》康利獨得36分 灰熊主場趕跑溜馬
- 中職》林克謙肋骨斷裂下二軍 兄弟拉上周磊
- 桃園市農會理事長 游象紀陣營勝出
- 歐洲商會節能建議 國發會採納
- 輕軌一階 趕九月底全線通車
- 台南空污連2紅 新營為全市最糟
- 豬哥亮病榻催尾款 發行商為他破例…
- SBL冠軍賽Live》達欣橫掃裕隆 隊史第2冠到手
- 先就業再升學 7500高中職生有意願
- 以客為尊不要命？ 清潔婦隻手扶牆站14樓外洗窗
- 自由廣場》廢監察院
- 台大重申：楊泮池未違反學術倫理
- 東北風增強！氣象局發布19縣市強風特報
- 柯P連夜搭機赴印度考察 這照片被網友讚爆...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑闖紅燈遭汽車攔腰撞上 花蓮機車騎士傷重不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分