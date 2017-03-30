鳳山五甲三路郵局ATM提款機 驚傳遭砸毀

鳳山1間郵局ATM提款機驚傳被砸，警方偵辦中。 （記者陳文嬋攝）

2017-03-30 21:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區五甲三路郵局的ATM提款機，今晚8時許驚傳被人砸毀，鳳山警正調閱監視器畫面，過濾清查可疑人士，全案警方偵辦中。

鳳山警方今晚8時許接獲民眾報案，指稱五甲三路郵局3台ATM提款機，其中1台被人以花盆砸毀，造成螢幕玻璃碎裂，整台機器佈滿泥土。

警方查訪目擊者，郵局外1名男子販售安全帽，目擊1名可疑男子進入，持花盆砸毀ATM提款機，警方正調閱監視器畫面，過濾清查可疑人士，全案朝向毀損罪偵辦。