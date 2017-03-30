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女子倒車竟暴衝 小女孩遭壓車底驚險萬分

2017-03-30  21:11

〔記者鄭景議／台北報導〕今（30）日晚間6時許，位於台北市松山區健康路上的北寧補習班前，一名54歲的劉姓女駕駛在倒車時，疑似因為過度緊張，突然暴衝直接撞上路過的劉媽媽與年僅4歲的劉姓女童，劉姓女童一度陷在車底動彈不得，救護車緊急到場將小女孩救出；小女孩右大腿開放性骨折，所幸意識清楚，沒有生命危險。

目擊者指出，當時劉女在補習班前，開著銀色休旅車緩慢的倒車，就在媽媽牽著小女童從車後走過時，突然車子加速倒車直接撞上，劉媽媽大聲尖叫，劉小妹則當場在車底大哭，一旁民眾見狀趕緊打電話通報消防，東社所及松山交通分隊員警也在獲報後到場處理；劉媽媽身上僅輕微擦傷，劉小妹右大腿則有開放性骨折，在救出後送往長庚醫院。

據了解，劉女向警方表示自己一時慌張，「打錯檔」，但倒車時打錯檔應該不會加速暴衝，警方研判有可能是想踩煞車踩到油門，或是其他原因所致，詳細原因將再做進一步了解。

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  • 劉女所駕駛的休旅車倒車衝撞到補習班大門口。（記者鄭景議翻攝）

    劉女所駕駛的休旅車倒車衝撞到補習班大門口。（記者鄭景議翻攝）

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