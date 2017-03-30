司改會議》整併貪污、瀆職罪 定義「實質影響力」
〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司法改革國是會議第五組今決議，整併貪污治罪條例、刑法瀆職罪，促法務部檢察司研擬修法，清楚明確定義各項罪名、構成要件、刑度，但未設定任何立場，只要求法務部檢討諸如「不違背職務」、「違背職務」、「藉勢藉端」等模糊不清的法律名詞，給予明確的定義，讓法官有明確的判案依據。
第五組副召集人、交通大學科技法律學院副院長林志潔舉例，可參考日本「斡旋受賄罪」來規範不當關說；而雖非職務的上、下屬關係，但高位者的職等職位仍足以影響下位者決策的「實質影響力」說，也能研究是否比照美國「以權謀私罪（Influence Peddling）」具文入法，分組決議責成法務部去研議。
林志潔表示，今天的決議並非要求一定要將關說、實質影響力入法，而是要求檢討過時、模糊的貪污罪構成要件與名詞定義，把隨著時代演進的各種貪污態樣重新定義清楚，縮小法院混淆使用或各自解讀法條的空間，提升司法判案的精確性與一致性。
會中針對公部門反貪腐主題，還決議，給予檢察官緩起訴等裁量權，並推動制定「揭弊者保護法」；私部門部分，決議增訂私部門反貪與商業賄賂的刑罰，並應盡速修訂財團法人法，強化財團法人的治理與監督，包括政府捐助財團法人、醫療財團法人、宗教財團法人，並推動制定「公益通報者保護法」。
法務部初步規劃，「揭弊者保護法」主要是要求機關不得無正當理由即對揭弊者做出不利其身分、官職等級、俸給薪資、獎金的處分，或不合理的管理措施；「公益通報者保護法」則打算將公開發行公司、財團法人、公益目的社團法人行收賄以獲取或提供他人不正當優惠，列為刑事犯罪。
此外，會中並決議，司法院應轉知最高法院，釋明假扣押的舉證門檻，統一裁判見解；速修民事訴訟法，檢討確立集體訴訟時的債權、債務關係；落實沒收制度，建立專人專責機關，以加強追緝、沒收犯罪不法所得。
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標題：司改會議》整併貪污、瀆職罪 定義「實質影響力」
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