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女開趴吸毒過量死亡 男同學判刑1年8月

2017-03-30  20:11

〔記者王定傳／新北報導〕103年間，郭姓男子約國中蕭姓女同學到摩鐵開趴，找陳姓傳播妹助興，但蕭女因吸毒過量，出現撈馬桶大便等怪異行徑，陳女見苗頭不對先閃人，郭男允諾照顧，卻遲不作為、未送醫，害死蕭女，新北地院依過失致死罪及違反藥事法轉讓偽藥罪，判他1年4月及4月徒刑。

103年11月20日上午6時許，郭、蕭兩人先到中和一間摩鐵聊天，下午3時許再找陳女助興，郭男還把K他命放在桌上供兩女無償吸食。

下午6時許，蕭女因有自行吸食其他毒品如安非他命及搖頭丸，出現吼叫、癲癇、意識不清、胡言亂語、抽搐，甚至把內搭褲脫到腳踝，徒手撈取馬桶內大便等。

陳女見狀先閃人，但有要求郭男叫救護車送醫，郭男允諾卻只是打電話請黃姓友人來幫忙；遲至晚間10時許，蕭女意識不清、呼吸微弱，郭男見狀趕緊開車送醫，蕭女仍因多種藥品（K他命、PMA、Methylone、安非他命）及急性毒品中毒，致中毒性休克不治死亡。

審理時，郭男辯稱，根本不知蕭女拿桌上的K他命吸食，且不知蕭女身體情況，否認轉讓偽藥罪及過失致死罪。

合議庭認為，郭男明知蕭女服用多種毒品，已出現怪異舉動，又承諾要將她送醫，負有保護救助義務，加上法醫研究所指：「蕭女如能及早送醫可能還有救，若等到呼吸狀況不正常且微弱時才送，有可能無法急救存活！」認定蕭女死亡與他遲遲不作為有因果關係。

另外，郭雖有轉讓K他命，但無法證明是蕭女主要死因，未構成轉讓偽藥致死罪；可上訴。

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