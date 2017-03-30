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植牙只要4萬？密醫害慘病患遭起訴 換地址秘密營業

2017-03-30  19:43

［記者黃捷／台北報導］57歲簡姓齒模師未取得醫師資格，對外自稱牙醫，在北市北投區開設「福仁牙醫診所」，打麻醉、拔牙、抽神經、根管治療、安裝假牙樣樣都來，收費超低廉，植牙一顆只收4萬元，卻與許多病患都有醫療糾紛，北市衛生局去年3月17日持票前往診所搜索，從起獲的掛號看診單中，發現他至少替53名病患治療，士林地檢署依違反醫師法起訴，但簡男診所目前改換地址，仍持續營業。

檢方調查，簡男發放廣告衛生紙、LINE訊息宣傳診所，由越南籍妻子向病人收取掛號費，處理診所雜務，陳姓婦人前年前往該診所拔牙、植牙，支付30萬元醫療費用，事後上下顎骨卻受傷發炎，許多病患植牙後反而惡化，吃飯喝水都有困難，多與簡男有醫療糾紛。

簡男被逮後原先否認有醫療行為，只是協助診所其他醫生製作齒模，見檢方出示診療紀錄等事證，他又改稱是菲律賓西北大學畢業，已取得實習醫師資格，但提出的文憑僅是影本，真實性待查，也沒有其他證據。

起訴書指出，簡男幾年前就曾遭依違反醫師法，判刑2年定讞，2007年5月縮刑期滿執行完畢，至今已超過5年，此次遭訴不構成累犯。

但據了解，簡男自2002年首次被判刑，診所15年都未換過地址，直到今年初遭到搜索才換址秘密營業，至今仍有民眾在網路上看到廣告與簡男聯繫，被害人可能還在增加。

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  • 福仁牙醫診所位於北投區，原址遭搜索後暫停營業，但招牌仍然亮著。（記者黃捷攝）

    福仁牙醫診所位於北投區，原址遭搜索後暫停營業，但招牌仍然亮著。（記者黃捷攝）

  • 福仁牙醫診所原址雖然未營業，但留有簡男電話供病患預約。（記者黃捷攝）

    福仁牙醫診所原址雖然未營業，但留有簡男電話供病患預約。（記者黃捷攝）

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相關關鍵字： 密醫 牙醫 醫療糾紛 齒模師
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