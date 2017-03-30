興航案》北檢約談中保發言人朱漢光 訊後請回

2017-03-30 19:43

〔記者謝君臨／台北報導〕復興航空、中興保全去年3月發布重大訊息，復興空廚以5.25億元賣給中保，興航獲利2.38億元，暫時紓解資金燃眉之急，但也引發外界質疑復興空廚是否賤賣給中保的議論；台北地檢署今以證人身分約談中保發言人朱漢光、林孝信弟媳林鄭珊珊等人，訊後均請回。

傍晚5點40分左右，記者趁朱漢光庭訊空檔，趨前詢問是否為復興空廚涉嫌賤賣給中保一事而來，朱面露笑容，回說：「我只能跟你說不是，其它的我不能多講。」便再度等待開庭。

晚間6至7時許，林鄭珊珊、朱漢光訊後，先後獲檢方請回，林女離去時以紙袋遮臉，不發一語；朱男步出地檢署時，記者詢問是否因復興空廚涉賤賣中保一事而來，朱改口說不知道，因偵查不公開無法多說，隨即搭計程車離去。

復興空廚創立於民國55年，是國內第一家空廚，68年配合桃園機場啟用，在南崁設立廚房，營運規模逐漸擴大，是興航旗下穩定收益的小金雞。

復興空廚賣給中保，外界質疑集團買賣時機是將「先把賺錢的留下」；中保則回應是為了積極發展實體店面，另一方面復興航空亟需資金，雙方才達成交易。