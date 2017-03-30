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婦人揪弟、兒媳討債 強押女理專讓渡賓士車

2017-03-30  19:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名陳姓女理專因王姓男友欠債350萬元，被52歲郭姓婦人為首的討債集團盯上，郭婦向王某討債不成，揪自己的弟弟、兩名兒子跟二媳婦及手下小弟等人，到陳、王二人住處堵人討債，王某沒錢還債，郭婦等人就將陳女關在廁所，逼她簽下汽車買賣讓渡書，再將陳的賓士車開走抵債，警方佈線半年，經嘉義地檢署檢察官李鵬程指揮，上週持搜索票到嘉義縣、市跟雲林縣，陸續將郭婦等7人帶回，依恐嚇取財、妨害自由跟重利等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，陳女因擔任銀行理專，經濟狀況不錯，名下有一台市值600多萬元賓士車，但因她綽號「隆哥」的男友，曾向郭婦借款350萬元未還，郭婦追討不成，認為陳女曾陪同「隆哥」取款，而轉向陳女討債。

陳女透露曾要郭婦「冤有頭債有主」，找男友「隆哥」要錢，但郭婦堅持陳女也有責任，去年4月6日到陳女住處堵人，郭婦還派27歲二媳婦看管，將陳女關在廁所簽下汽車買賣讓渡書，強行開走賓士車抵債，但郭婦等人對此否認。

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  • 郭姓婦人帶著自己弟弟、兩個兒子跟媳婦涉及向被害陳女押人討債。（記者王善嬿翻攝）

    郭姓婦人帶著自己弟弟、兩個兒子跟媳婦涉及向被害陳女押人討債。（記者王善嬿翻攝）

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相關關鍵字： 妨害自由 恐嚇取財 押人 理專 討債 賓士 重利
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