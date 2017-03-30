涉興航內線交易案 林鄭珊珊訊後請回

2017-03-30 19:15

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦復興航空內部人疑涉內線交易、詐欺等案，繼搜索興航總部、凍結興航信託基金12億元、約談前民政局長張國政後，今天下午再度展開新一波約談行動，以證人身分約談中興保全發言人朱漢光、林孝信弟媳林鄭珊珊等多人，釐清相關案情；稍早7時許，林鄭珊珊訊後獲檢方請回，朱漢光仍在應訊中。

興航去年11月21日停飛、股票交易也全部暫停，但在解散公司的重大訊息曝光前，興航股票交易卻爆大量，從18日的398張、飆至21日的10755張，疑有內線交易之嫌；此外，外界質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票，涉嫌詐欺。

檢調去年11月25日搜索興航總公司、相關人辦公室、住所等，並約談國產集團總裁林孝信及其子興航董事長林明昇、林孝信弟媳林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚等12人，林孝信訊後請回，林明昇、林鄭珊珊涉違反證券交易法各以500萬元交保，並限制出境出海，周育蔚100萬元交保。