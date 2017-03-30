北市松山車禍 擦傷4歲小女童

2017-03-30 18:49

〔記者鄭景議／台北報導〕今日晚間6點34分，有民眾通報警消，表示在松山區健康路上發生車禍，一名4歲小女孩受困車底，消防人員緊急前往現場了解，發現僅是自小客駕駛倒車時未注意擦傷到約4歲女童，只有輕微擦傷，意識清楚，現仍評估是否需要送醫。