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命大！6大學生「老爺車」上國道爆胎 送醫無大礙

2017-03-30  19:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高彰化段，今天下午發生休旅車爆胎衝撞護欄的意外，車內6人全數送衛福部彰化醫院，所幸都沒有大礙。

這起車禍發生在南下199公里處，車內都是新北市的大學生，準備到台南市遊玩，6人共乘一部10多年車齡的「老爺休旅車」，行經該路段時，左後車輪突然爆胎。

劉姓司機表示，他發現車子失控，就滑向右側，直接撞上護欄。他說，昨天還有檢查胎壓，不知道為什麼爆胎。

警方表示，老爺車易出現車況，全車多達6人，發生爆胎，沒有大傷害，算是幸運。

警方指出，高速長途行駛前，一定要做好輪胎檢查，萬一爆胎，緊握方向盤，其他什麼都不做，待車輛穩定後再緩慢制動並駛離主幹道，切忌踩煞車，以免車輛甩尾或翻車。

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  • 6大學生共乘這部休旅車，發生爆胎。（記者顏宏駿翻攝）

    6大學生共乘這部休旅車，發生爆胎。（記者顏宏駿翻攝）

  • 6大學生共乘這部休旅車，爆胎後直接撞上護欄。（記者顏宏駿翻攝）

    6大學生共乘這部休旅車，爆胎後直接撞上護欄。（記者顏宏駿翻攝）

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