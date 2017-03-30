警官涉包庇賭場遭起訴 北市警局可能再祭處分
2017-03-30 18:51
［記者陳恩惠／台北報導］新北地檢署今日偵辦北市、桃園市警涉嫌透過白手套包庇賭場案，依貪污、賭博等罪嫌起訴台北市北投警分局偵查隊前偵查佐余松霖、前長安派出所副所長莊慶福及前勤務指揮中心巡佐陳進發等人，北投警分局晚間表示，將持續加強要求所屬員警，恪遵風紀規範，主動、積極、強力取締轄內營賭場所，另相關人員行政責任部分，將待收到起訴書後依法辦理。
據了解，由於陳進發、莊慶福及余松霖皆是違反貪污治罪條例第4條第1項第5款的對於違背職務的行為收受賄賂罪、刑法的包庇賭場罪及洩密等罪，依照銓敘部頒布的「警察人員人事條例」第29條相關規定，警局收到起訴書類之後，將召開「考績委員會」依規定予以停職處分。
警方表示，前巡佐陳進發去年9月遭羈押，獲釋後今年向市警局申請復職，上週六（25日）才剛返回北投警分局警備隊上班，新北地檢署今天又公告起訴，北投分局將待收到地檢署的起訴書類全文，再行研究是否依規定將他再予以停職處分；前長安所副所長莊慶福巡佐遭檢調約談，交保後已調往文山二警分局警備隊任職，文山二分局同樣將待收到起訴書類再行懲處。
因罪證不足獲不起訴處分的前北投警分局偵查隊小隊長洪健智，案發後不但遭警局立刻調地處分，同時也改調偵查佐，目前在北市警文山一分局任職的他獲悉，先前蒙受的不白之冤雖然得以昭雪，但案發時，遭社會大眾「未審先判」將他定罪，造成名譽受損，讓他相當心寒。
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