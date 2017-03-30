酒駕上路衝撞民宅 7旬夫婦家中坐驚嚇送醫

澎南國中對面民宅，遭自用轎車衝入門窗全毀。（記者劉禹慶攝）

2017-03-30 18:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖201號縣道五德里民宅，位於澎南國中對面，今日下午3時09分突然被一輛疾駛銀色轎車衝入，屋內一對7旬老夫婦遭碎玻璃割傷，適巧鄰近軍方派出勘查地形部隊路過，立即投入救援，協助老夫婦送醫，肇事的翁姓駕駛酒測值0.47。

警方調查指出，今日下午3時09分，一輛由翁姓民眾〈20歲〉駕駛銀色轎車，沿著澎201號縣道往風櫃方向行駛，行經澎南國中前彎道，突然衝撞路旁民宅，正好7旬歐姓屋主夫婦坐在客廳，被突然衝入的轎車嚇了一大跳，同時大門玻璃四處碎裂，導致2老受傷。

案發之時，適巧澎防部基步營長巴文正少校、一連連長黃柏鑫上尉率領幹部，在澎南國中聽聞轟然巨響，立即帶隊投入救災，先將受傷2老清創包紮，等候救護車將受傷人員送往三總澎湖分院救治，所幸並無生命危險，但大門鋁門窗全數變形，盆栽泥土衝入屋內，現場一片狼藉，鄰居緊急叫鋁門窗鐵工趕抵現場修理，否則恐將夜不閉戶。

至於肇事的翁姓司機，原本辯稱係在彎道處，閃避突然竄出的貨車才會失控撞入民宅，但現場進行酒測，酒測值竟高達0.47，警方依違反公共危險罪移送法辦。

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