中和公寓傳火警 窗戶竄大量濃煙民眾驚恐

2017-03-30 18:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕驚天大火！新北市中和區信義街11巷內公寓4樓今下午5時許突然起火，熊熊火焰、濃煙不斷自公寓窗戶竄出，路過民眾見到漫天大火大聲呼喊，紛紛打電話向119求援，警消據報趕抵，住戶已疏散，屋內無人，僅1人輕微嗆傷，消防人員在20分鐘內將火勢撲滅，實屬不幸中大幸。警消現已進入火場調查，初步排除人為引火，確切起火原因仍待查。

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