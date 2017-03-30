失智翁帶土地權狀亂逛 幸好遇到她…
2017-03-30 18:02
〔記者姚岳宏／台北報導〕有名計程車運將載著年邁且口語表達不清的老翁，走進台北市婦幼警察隊求助，值班警員林翌婷發現老翁身帶4張土地權狀，又行動不便，深怕老翁成為不肖人士目標，除發揮愛心不斷安撫老翁，也發揮警察專業，1個小時內聯絡到老翁家屬，助其安全返家。
據司機稱，該名老人於松信、忠孝東路口攔車，詢問其要往何處，老人語意不清，四肢顫抖，只好將其載上車向警方求助。林員將老人扶下車，發現其行動不便，必須靠著拐杖一跛一跛行走，林員慢慢攙扶至內休息。
該名老翁說話含糊，語意不清，害怕緊張導致流涎，林員溫柔以衛生紙擦拭老翁不停流下的口水，見老翁手腳冰冷，倒了一杯熱茶給老翁飲用，未料老翁不小心將整杯茶打翻，然後開始哭泣，林員蹲下身將老翁的褲管擦拭乾淨，不斷安撫其情緒。
林員與同事警員林雅儀查看老翁身上所帶的牛皮紙袋，發現有4張土地所有權狀，找到老翁相關資料，據此聯絡到鍾姓老翁的兒子，其兒子因居住於新竹，無法立即趕來接父親，林員又找到了鍾姓老翁的妻子，據彭姓妻子告知，鍾姓老翁患有失智症狀，因她平時在外做清潔工作，不知先生帶著土地權狀出門，所幸被好心人士送至警局，又有熱心員警協助返家，實在感激不盡。
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