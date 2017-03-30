殺人未遂潛逃越南15年 思鄉情切投案押返

2017-03-30 17:52

〔記者邱俊福／台北報導〕56歲男子洪姓男子多年前涉嫌持刀砍殺他人成重傷，遭法院判處5年徒刑後，搭機潛逃越南至今15年，近期因思念家人，主動向越南警方投案，刑事局獲報後，今天將他押返歸案。

警方說，88年8月間，洪男在新北市三重區，因母親及配偶2人與互助會會員有會款糾紛並發生口角，認為母遭會員的兒子欺侮心生憤懣，遂攜帶長約3、40公分的彎刀找被害人理論。

雙方一言不合，洪男便舉彎刀砍向被害人，致其左背胸部及左上臂後方有10數公分切裂傷，並因左上肺葉裂傷導致氣血胸休克，倒地後經親人送醫急救始倖免於死，該案起訴審理後，高院於89年3月判處有期徒刑5年。

洪男上訴於91年6月經最高法院駁回，便在同年7月搭機前往馬來西亞藏匿，隨後又轉逃亡到越南至今15年。本月中旬他向越南警方投案，刑事局駐越南聯絡組獲報後，立即與越南警方確認人別身分及完成遞交遣返程序，於今天搭機押返回台歸案。