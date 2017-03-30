裝學校老師拐女上車猥褻 保全判刑10月

2017-03-30 17:27

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓保全去年3月間，開車行經某學校校區路旁，見20歲女子小美（化名）落單，上前攀談佯稱是學校老師，把小美拐上車後載往林口竹林山寺涼亭，強吻嘴唇與頸部，小美嚇傻躲進公廁反鎖，透過LINE向友人求救，才未遭受更大傷害，新北地院依強制猥褻罪判劉10月徒刑，可上訴。

去年3月7日下午6時許，54歲的劉男開車行經林口區某學校校區路旁，見到小美落單，上前攀談，自稱是學校老師，佯裝不知如何前往加油站，請小美上車指路，小美不疑有他隨即上車。劉男卻不懷好意，把小美帶到竹林山寺涼亭旁，強吻她的嘴唇與頸部，小美受驚逃往附近公廁內反鎖，並以LINE向友人求救，直到友人帶著警員抵達後，她才走出廁所大哭。

小美案發後出現創傷反應，看到黑色車子（劉男駕駛黑色汽車）就會哭泣，或看到年紀較大的男生迎面走來，她會躲到友人身後；劉男則否認猥褻。合議庭不採信，斥責他所為造成被害者心理上難以磨滅的陰影及傷害，使小美身心嚴重受創；且他隨機對路上不特定女子犯案，對社會治安秩序破壞程度非輕，又矢口否認犯行，一再說是好心載小美，沒有任何歉意，也未和解，判刑10月。