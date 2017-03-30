桃市消防局靠這個 救災更有效率

2017-03-30 16:55

［記者陳昀／桃園報導］桃園市水務局、消防局在「智慧城市創新應用獎」，分別透過「桃園市水情資訊系統」與「智慧消防－行動派遣119」獲得「智慧防災」及「智慧城市」優勝。

桃園市長鄭文燦指出，「桃園市水情資訊系統」可即時監測河川水位、各區淹水、土石流警戒等相關資訊，並結合「水情看桃園」APP，公告防災訊息，也會主動推播，告知使用者警戒訊息，還能查詢周邊避難處所等。

他說，去年桃園國際機場淹水時，也是因為有「桃園市水情資訊系統」的協助，才能確定機場淹水並不是因為埔心溪潰堤，釐清淹水責任。

鄭文燦表示，「智慧消防－行動派遣119」則是救災人員專用APP，結合指揮派遣、安檢、水源及化災4大救災資訊系統；119接獲通報後，消防人員可利用救災平板，在抵達災害現場前迅速了解現場情況，如安檢資訊、建築物使用執照、建築物樣態、消防栓及電源位置、現場是否堆放雜物等，提高現場搶救效率。