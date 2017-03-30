陽大醫院周遭人行道勤查違停 民眾小心傷荷包
2017-03-30 16:46
［記者游明金／宜蘭報導］國立陽明大學附設醫院前路口，月初發生行人被客運撞死意外，警方列為重點執法區域，針對周遭人行道違規停車等行為加強取締，這個月至少開出400張罰單，民眾批搶錢。警方表示，人行道本來就不能停車，請民眾注意，附近有停車場，機車停車每次只要10元，希望民眾多加利用，不要因小失大。
3月8日晚上，宜蘭大學王姓女研究生步行，經由斑馬線要經過陽醫院前的林森路與校舍路口，被國光客運撞倒輾斃；陽醫院區前的交通亂象引起重視，動線不佳、照明不足、人行道被機車盤據等，都被提出檢討。
宜蘭警察分局規劃專案勤務，不定期展開人行道違規停車取締勤務，附近有宜蘭轉運站、陽明醫院、員山榮民醫院宜蘭院區，很多搭車、看病民眾習慣將機車停在人行道，圖一時方便也省停車費，但最近紛紛被取締，很多人收到罰單大罵警方「搶錢」。
宜蘭分局一組（交通）組長林文彬說，依據道路交通安全規則，人行道本來就不能停車，可處600元至1200元罰款，針對人行道加強取締，是希望還給用路人行的安全空間，警方已做過多次宣導，醫院也貼有「人行道不能停車，警察會取締」等告示，但不知是沒看到，還是想碰碰運氣，還是有很多民眾違規停車。
林文彬指出，宜蘭分局轄區（宜蘭市、員山鄉）這個月取締違規停車案件約400件，有8成是在陽醫院區周遭人行道，有很多人檢舉違規停車，警方必須依法取締，況且附近也有停車場，陽醫院區機車停1次才10元、宜蘭轉運站也是1次10元（限當天，跨日再加計1次），希望民眾多加利用，不要再停在人行道，以免被取締得不償失。
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