70萬血汗錢險被騙走 警15分鐘內逮車手

2017-03-30 16:36

［記者許展溢／苗栗報導］40歲郭姓婦人前往後龍鎮南龍漁會辦理70萬元匯款，過程中不停講電話，神情慌張不已，陳姓行員察覺有異，馬上制止，並報案請警方到場勸說，可能是詐騙集團，郭婦才願意相信。警方更是在15分鐘內逮到19歲鍾姓車手。

又是謊稱家人被綁。郭婦28日上午9點接到一通電話，對方稱她兒子替人作保，欠錢都沒還，已被綁票，要郭婦馬上交出70萬元，更下令全程都不准掛電話，否則要給她兒子好看。

警方說，郭婦擔心兒子遭遇不測，心如熱鍋上的螞蟻跳不停，隨即趕到南龍漁會提領70萬元，所幸被行員識破。

郭婦得知是詐騙集團，隨即配合警方假裝上當，將包包丟到車手指定地點，警方同時在周邊埋伏，一見鍾男出現，隨即一湧而上將人逮捕，前後只花了15分鐘。

警方表示，訊後已將鍾男依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦。強烈呼籲民眾，只要接到不明人士來電，應提高警覺，別讓一通電話，就將自己辛苦賺的血汗錢白白送給對方。