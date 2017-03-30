三合院夜夜飲酒作樂 5印尼逃逸外勞露餡
2017-03-30 16:46
［記者廖淑玲／雲林報導］褒忠鄉一處三合院每到夜間都有人聚集飲酒作樂，虎尾警分局褒忠分駐所獲報前往查緝，結果竟然都是外勞，一口氣逮獲5名印尼籍逃逸外勞，訊後移送移民署雲林斗六專勤隊。
在偏僻的三合院空屋晚上常見有人聚集喝酒唱歌，褒忠所所長丁昭文接獲檢舉前往探查，發現播放的是外語歌曲，研判應是外勞，確認目標及地形，結合民防、義警及虎尾分局三組完成警力部署後逮人，當場查獲5名逃逸外勞且都是印尼籍。
警訊時，外勞供稱，他們來台工作因為無法常加班，不能多賺一點錢，才會逃離原雇主，另找其他工作，經友人發現該處三合院地處偏僻又無人居住，以為沒有警察會來，才聚集同鄉飲酒唱歌以解鄉愁，不料還是被逮到，警方除將逃逸外勞移送專勤隊並進一步調查中。
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