歐巴桑違規闖紅燈 下一秒讓網友都樂翻

2017-03-30 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕以為小巷弄間闖紅燈就不會有警察發現嗎？有網友的行車紀錄器錄下一段歐巴桑闖紅燈，當場被巡邏員警抓包的爆笑影片，影片上傳到臉書社團後讓許多看到影片的網友全笑翻了，更直呼拍下影片網友的笑稱實在太豪邁。

網友當時行駛在彰化市自強路大成國小前，正巧遇到紅燈，便停了下來，其他機車騎士也乖乖停下來等候，不料一旁騎乘機車的歐巴桑，先是禮讓了前方的一輛腳踏車後，便加速要穿越馬路，豈料，左邊恰巧有2名員警巡邏經過，隨即向歐巴桑招招手，示意她停到路旁準備領紅單，而全程目睹的駕駛也樂得發出爽朗笑聲嚇到乘客，讓她驚問：「發生甚麼事？」更直呼這名歐巴桑「那欸架衰（怎麼這麼倒楣）！」

網友事後將影片上傳到臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」後，隨即引起網友討論，網友紛紛留言表示「這下糗大了」、「闖紅燈被警察攔下，剛好而已」、「再衝阿，遇到警察杯杯了哦」。