假釋出獄又惹事 醉漢發狂攻擊救護車遭起訴

2017-03-30 16:25

［記者黃捷／台北報導］台北市消防局今年1月3日晚間接獲報案，稱有名酒醉男子不明原因受傷，未料救護車才一抵達現場，該名陳姓男子就發狂似的腳踹車身、手拍玻璃，還折斷雨刷，身體流出的鮮血灑滿車身，所幸救護人員沒有受傷，陳男送醫治療後，也遭依妨害公務送辦，士林地檢署今偵結將他起訴。

檢警指出，陳男因施用毒品，2度遭士林地方法院判刑確定，他去年12月27日才假釋出獄，預計於今年5月14縮刑期滿，他1月3日酒後卻又犯下這起妨害公務案件，如今遭起訴，又得回到牢裡蹲。

由於當時報案人稱陳男疑似罹患後天免役缺乏症候群，救護人員不敢大意，身著隔離衣、全副武裝，與警方合力奮戰47分鐘，才將陳男約束制伏，但他非常不配合，拒絕說明事發經過，身上傷勢來源至今仍是謎。

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