基隆最大電玩店遭瓦解 查扣百萬賭資、177台機台

基檢搗破基隆最大間金利來電玩店，查扣122萬元賭資、177台百家樂等機台。（記者林嘉東攝）

2017-03-30 16:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市佔地逾百坪、機台數最多的金利來電玩店昨晚遭搗破。檢警除查扣122萬餘元賭資外，另查扣百家樂、賓果等機台177台，帶回張姓18名員工，經漏夜偵訊後已諭知張姓員工3萬元交保。

基隆市警局督察科靖紀小組數月前獲報，基隆市吉祥大樓地下室佔地100多坪的金利來電子遊藝場，有賭博行為。

案經警方追查，掌握「金」電玩店表面上提供積點卡，讓賭客累計點數，實際上積點卡不過是賭客換現金的憑據。警方指出，「金」的積點卡，是採一比一的兌換模式，累積多少點數就可換多少現金。

案經靖紀小組數月追查，掌握「金」提供賭客隨時可以換現金，不須累計足夠點數，只要向店內員工示意要換現金，就會有員工帶賭客上樓，至吉祥大樓其中一間套房，由專人提供賭客換現金。

案經檢察官楊淑芬時機成熟後，昨天傍晚6時與前往搜索，除在店內查獲122萬餘元賭資外，還查扣177台百家樂、拉霸與賓果等機台及帶回24名賭客與張姓等18名員工。

檢察官楊淑芬漏夜複訊時，張姓員工等人面對警方提示的事證，有多人坦承犯行，但也有多人否認知情，依賭博罪嫌諭知張等人3萬元交保。

基隆市佔地逾百坪、機台數最多的金利來電玩店，昨晚遭檢警搗破。（記者林嘉東翻攝）

基隆市佔地逾百坪、機台數最多的金利來電玩店，昨晚遭檢警搗破。（記者林嘉東翻攝）