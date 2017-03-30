通緝犯假冒表姐身分 科技助警識破

2017-03-30 16:05

〔記者劉婉君／台南報導〕42歲的楊姓女子因竊盜案遭通緝，昨天深夜遇到台南市警方盤查時，謊報表姐身分證字號企圖矇混過關，玉井警分局行政組及玉井派出所員警運用科技，當場戳破她的謊言，並在其隨身攜帶的物品中，查獲安非他命、愷他命及吸食器等，訊後依竊盜通緝犯及違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

楊姓女子27日才遭到通緝，昨天深夜在台南市玉井區市區活動時，正在執行臨檢勤務的玉井警分局員警見其行跡可疑，上前盤查，楊女背出表姐的身分證字號，原想以假冒身分躲過員警的查緝，沒想到因員警運用Mpolice行動載具查證，當場破功。警方將持續追查毒品來源。

玉井分局分局長楊華中表示，科技進步，警察辦案也應與時俱進，此次同仁善用Mpolice行動載具查證犯嫌身分，使通緝竊嫌無所遁形，對於員警落實執行勤務給予肯定。

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