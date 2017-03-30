3男酒後爆衝突 馬路上演出全武行
2017-03-30 15:58
〔記者許國楨／台中報導〕3名男子今天凌晨相約市區一家理容KTV喝酒，未料酒後起口角衍生肢體衝突，3人從包廂一直打到店外馬路上，甚至連警方快打部隊到場時仍持續拉扯、叫囂互嗆，警方見狀拉開3人後送醫包紮再製作筆錄，讓直擊民眾傻眼說：「有如此深仇大恨嗎？」
警方調查，分別40歲、32歲的劉姓、詹姓男子都是檳榔攤業者，37歲的林男則是中古車行業者，彼此都認識的3人今天凌晨2點多相約北屯區崇德二路上一家理容KTV喝酒談事情，先抵達的林男、劉男當時已在包廂開喝，晚到的詹男因已有酒意，一進包廂就開始嗆聲。
此舉引起林男、劉男不滿，與詹男起口角後開始演出全武行，只見3人一路從包廂打到大廳再打到店外的馬路上扭打成一團，有民眾路過行經見狀，以為是幫派份子當街鬥毆趕緊報案，台中市第五分局獲報不敢大意，立即出動快打部隊30多名警力趕往。
警方到場後發現3人仍在馬路中央持續互嗆叫囂並拉扯，甚至有圍觀民眾拿出手機拍攝在臉書直播，立即拉開3人隔離後分別送醫，所幸均只有皮肉傷，經包紮後再帶回派出所製作筆錄。
林男及劉男供稱，當時詹男進入包廂說話很囂張，才會動手教訓他﹔只是3人均互不提告，警方訊後仍將他們依違反社會秩序維護法裁處。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 論文造假案 科技部、教育部調查結果出爐 台大：尊重
- 美國頭痛… 伊朗、俄羅斯交好 普廷讚可靠夥伴
- 郵資爭議敗訴 高公局認賠支付遠通1.13億
- 司改會議》第五組第三次討論 將檢討反貪、追錢及防逃制度
- 竹縣興隆國小直笛小將 全日本木笛大賽鍍金
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 力搏蘋果翻身 三星S8導入Bixby人工智慧
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 日本第一高樓阿倍野海闊天空 登上台北101
- 低薪惡化 主計長：盼提高低薪者生產力
- MLB》「50男」朴炳鎬狀況火燙 熱身賽敲了6轟
- 手機掉了怎辦… 沒指紋不易盜刷
- 滅火器趕場日音樂祭 來不及洗澡
- 《焦點評論》台南好行
- 清明節連假 警籲往六福村車輛宜多走替代道路
- 壯圍預約搭公車 每班次5人就開
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 白宮：尚未決定是否續參與巴黎氣候協定
- 女兒要同學快去看病 男星硬扯成功帥哥
- 用地、經費卡關 捷運南北線不做了
- 脫歐6模式 分手費恐要2兆
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 公教勞年改草案 政院試院今將通過
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 談開發 企業、國外投資者各有腹案
- 中國學生墜5樓重傷 警方報告：自稱看霧霾墜落
- SK-II櫻花綻放 青春露限量版
- 小檔案：八爪魚救援系統
- 清明連假前冷後暖 吳德榮：週日北部下探11度
- DRAM廠轉先進製程 良率紛傳不順
- 北市農會理事長改選 莊龍彥險勝
- NBA》蛻變後的林書豪 馬里昂：我喜歡這小子
- 議會審追加預算 朝野攻防流會
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 洗街車用的水哪來？ 南市環保局︰是放流水
- 總統教育獎得主 划船賽3年奪6金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3男酒後爆衝突 馬路上演出全武行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分