3男酒後爆衝突 馬路上演出全武行

2017-03-30 15:58

〔記者許國楨／台中報導〕3名男子今天凌晨相約市區一家理容KTV喝酒，未料酒後起口角衍生肢體衝突，3人從包廂一直打到店外馬路上，甚至連警方快打部隊到場時仍持續拉扯、叫囂互嗆，警方見狀拉開3人後送醫包紮再製作筆錄，讓直擊民眾傻眼說：「有如此深仇大恨嗎？」

警方調查，分別40歲、32歲的劉姓、詹姓男子都是檳榔攤業者，37歲的林男則是中古車行業者，彼此都認識的3人今天凌晨2點多相約北屯區崇德二路上一家理容KTV喝酒談事情，先抵達的林男、劉男當時已在包廂開喝，晚到的詹男因已有酒意，一進包廂就開始嗆聲。

此舉引起林男、劉男不滿，與詹男起口角後開始演出全武行，只見3人一路從包廂打到大廳再打到店外的馬路上扭打成一團，有民眾路過行經見狀，以為是幫派份子當街鬥毆趕緊報案，台中市第五分局獲報不敢大意，立即出動快打部隊30多名警力趕往。

警方到場後發現3人仍在馬路中央持續互嗆叫囂並拉扯，甚至有圍觀民眾拿出手機拍攝在臉書直播，立即拉開3人隔離後分別送醫，所幸均只有皮肉傷，經包紮後再帶回派出所製作筆錄。

林男及劉男供稱，當時詹男進入包廂說話很囂張，才會動手教訓他﹔只是3人均互不提告，警方訊後仍將他們依違反社會秩序維護法裁處。

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