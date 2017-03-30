搭公車遇色狼 男尾隨高二女回家逼獻吻

2017-03-30 15:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的方姓男子，今年1月搭乘公車時，在車上看到一名穿著運動服的高二女學生，竟一時起了色心，尾隨女學生回家，並趁女學生家一樓社區大樓無人之際，要求女學生吻他，女學生恐懼下照指令做，親完後趁隙搭電梯逃回家求助，報警提告，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌將方男起訴。

女學生指控，當時方男恐嚇稱：「如果不親他，不知道接下來會發生什麼事？」她只好乖乖配合，方男出庭時辯稱，經過女學生同意才親吻，否認有脅迫對方，但檢方調閱監視器，發現方男勾住女學生脖子，要女學生親他，加上兩人第一次見面，檢方認為女學生不可能主動對方男獻吻，因此不採信其供詞，今將方男起訴。