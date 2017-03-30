高雄長庚超商店長有鷹眼 識破女賊偷書

2017-03-30 15:59

［記者黃旭磊／高雄報導］女賊連闖高雄兩家超商偷書，被高雄長庚女店長發現報警。

仁武警分局大華所長郭智浩今天表示，林嫌（34歲，竊盜、毒品）於本月28日下午2點半許，在高雄長庚地下室超商偷走架上11本書，林嫌先將贓物放在桌上，再去買飲料結帳，回到座位後拿出報紙掩飾，迅速將贓物放入書包內，雖刻意製造「已結帳」假象，仍被蘇姓店長識破。

警方說，蘇姓店長實在眼尖，發現林嫌獨坐角落以報紙掩飾，透過監視器鎖定，果然發現藏書動作，而作案前1小時許，林嫌在鄰近鳳山區濱山街超商也偷走6本書，於警局供稱是為了上網拍賣，換錢吃飯。

郭智浩說，林嫌去年因偷竊被捕，在原高雄縣地區為知名累犯，這次遇到細心店長，感嘆「歹路不可行」，偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方認為林嫌惡性不改，聲請羈押獲准。

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