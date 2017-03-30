不給過就打人！路人通行受阻竟持鐵棍狠劈工人

2017-03-30 15:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕施工擋道，工人竟遭路過民眾持鐵棍狠劈！

基隆市金華商旅40多歲傅姓男子昨搭友人的車，經基隆市龍安街，欲右轉成功一路回旅社，發現前方在施作工程，路中央則立著禁止通行的路障。

陳姓工人見傅的車欲通型，趕緊上前，示意無法通行。

不料，傅男不顧陳勸阻，下車後直接將路障移開，與陳起口角。

衝突過程，傅持鐵棍朝陳頭部狠劈一棍，被陳的妹妹拍下PO網。

轄區基隆市警一分局南榮路派出所獲報趕抵現場，先將頭部受傷的陳姓工人送往長庚醫院。

警方指出，被打傷的陳尚未提出傷害告訴，但警方已先調出監視器，掌握不僅傅持鐵棍打人，傅車上的友人也有動手的事證。

傅則喊冤稱，是陳姓工人先揮拳，他才會反擊。