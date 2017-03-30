樹林農會爆賄選 檢調發動第二波偵查
2017-03-30 15:22
新北地檢署。（資料照，記者陳慰慈攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕9日才當選樹林農會第18屆理事長、常務監事、監事的賴朝進、陳相儒、賴朝讚，涉嫌以一票30萬元向多名會員代表買票，還招待會員代表至有女陪侍餐廳喝花酒，違反農會法，新北地檢署13日訊後，諭令陳相儒以60萬元交保，賴朝讚40萬元交保，賴朝進則未到案。檢方今發動第二波偵查，約談33名理事參選人與監事參選人及4證人。
檢調接獲線報指稱，鄭姓男子等人為當上農會監事，事先交付現金50萬元賴朝進；黃姓男子等人為選上新北市農會代表，亦事先交付現金30萬元予賴朝進，賴男收錢後，再與陳相儒等人向會員代表以一票30萬元買票行賄，並於3月1日理、監事選舉投票前免費招待多名會員代表餐敘，要會員代表投給其推舉理、監事及上級農會代表參選人。
新北地檢署今指揮法務部調查局新北市調查處及新北市政府警察局樹林分局，搜索鄭姓監事等人住所共13處，傳喚33名被告及4名證人共37人到案說明。
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