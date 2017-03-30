桃市抽驗清明節食材 3件含防腐劑、漂白劑
2017-03-30 15:27
［記者陳昀／桃園報導］清明節即將來臨，許多民眾會吃「潤餅」過節，市府衛生局抽驗潤餅皮、豆芽菜、豆干、麵條等，共74件應景，桃園區王師傅製麵的白麵被驗出防腐劑和過氧化氫（漂白劑），龜山區好香食品行的豆干及平鎮區金瑞製麵的黃麵也分別被驗出漂白劑及防腐劑，衛生局已立即要求下架回收，並依法裁處3萬元。
衛生局食品管理暨檢驗科科長關百娟指出，防腐劑苯甲酸不可用於麵類製品，而漂白劑雖常用於豆製品的殺菌製程，但最終產品不得殘留。
她表示，從肉眼較難辨識麵類產品是否添加防腐劑，但如果是長時間放在室溫下，就很可能添加防腐劑，不宜選購；在漂白劑方面，民眾選購時不要挑選顏色太白的產品，或食用前先以滾水烹煮，並打開鍋蓋揮發水蒸氣，就能去除。
關百娟提醒，選購時要留意販賣場所及業者的衛生情形，並選購具完整包裝且有廠商名稱、有效日期等標示的商品，若有消費問題和任何爭議，可撥打：0800-285-000或消費者服務專線1950，向衛生局或消費者服務中心申訴。
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