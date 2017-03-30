警察「好鼻獅」山老鼠難遁逃

2017-03-30 15:15

［記者陳賢義／台東報導］「有味道唷」，台東關山警分局延平分駐所所長陳星村及警員林忠德昨連袂執行交通稽查勤務，見1輛黑色吉普車後座門未關好，為避免發生危險攔阻，陣陣牛墇香氣撲鼻，盤檢發現車後座大有文章，駕駛支吾其語，誆稱助友載運，訊後，今被依違反森林法罪嫌移送法辦。

連袂在台9線鹿野段執行交稽勤務，陳、林2警見1輛黑色吉普車後門未關好，為確保行車安全攔停，一走近就聞到陣陣牛樟香氣，立感蹊蹺，前後包抄起獲藏在車後座的牛樟殘塊，連人帶車帶返所。駕駛到案眼神飄忽、支吾應答，最後「拗」不過才誆稱幫朋友從海端鄉下馬產業道路旁載運下山，不知違法，警方認為推拖不足採信。

案經台東林區管理處關山工作站人員前來認定，確認為牛樟木無誤，整批殘塊淨重503公斤，均依法查扣。警方籲民山林主產物及副產物，未經主管機關核准或是公告，不得隨意砍伐或是載運及販售，切勿因利之所趨而以身試法。