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越南籍媽媽搭不上班機退票遭拒 竟在旅行社潑汽油

2017-03-30  15:20

〔記者陳燦坤／雲林報導〕阮姓婦人向北港一家旅行社訂購回越南機票，因未搭上飛機，要求機票全額退還未果，竟意圖向旅行社潑汽油，北港警分局獲報前往制止，旅行社雖不願追究，警方訊後仍依公共危險罪移送法辦。

北港警分局及北港消防分隊昨晚先後接獲旅行社電話，指稱有一名阮姓新移民媽媽企圖在門口潑汽油，因旅行社位於人口稠密巿區，尚有不少木造房屋，一旦引燃火苗後果不堪想像，消防隊員與員警火速趕到現場，看到旅行社門口有2瓶92無鉛汽油，其中一瓶瓶蓋脫落，部分汽油外流，員警連忙拾起並旋緊瓶蓋，阮姓婦人則情緒激動，朝著李姓女負責人怒罵。

李姓負責人解釋當初阮姓婦人購買8千元回越南機票，即已言明只能退2千元，但阮姓婦人未搭上班機卻要求全額退費，旅行社無法接受，也不願追究阮婦行為，警方則認定阮婦行為已涉及公共危險罪今訊後移送雲林地檢署偵辦。

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  • 新移民媽媽要求全額退機票錢遭拒，竟在旅行社門口潑汽油遭移送法辦。（記者陳燦坤翻攝）

    新移民媽媽要求全額退機票錢遭拒，竟在旅行社門口潑汽油遭移送法辦。（記者陳燦坤翻攝）

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