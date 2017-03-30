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司改會議》第5組通過10項具體決議 推動吹哨者保護法案

2017-03-30  15:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今日由第5組召開第3次討論，聚焦反貪腐、防逃及追錢等議題，稍早會議結束，該組委員今天共計做出針對揭弊、公益通報者推動制定保護專法的吹哨者法案、妨害名譽除罪化、整併貪污治罪條例與《刑法》瀆職罪並調整構成要件與刑度等10項具體決議。

根據會議決議，分組委員今針對反貪腐議題，分別對公部門及私部門領域做出各3項決議，其中針對公部門部分，除決議要整併貪污治罪條例及刑法瀆職罪，並修改構成要件及刑度外，還包括給予檢察官緩起訴等裁量權，以及推動制定揭弊者保護法。

私部門部分，首先是應增訂私部門反貪與商業賄賂之刑罰，其次則是應儘速制定財團法人法，強化財團法人的治理與監督，最後則是應推動制定公益通報者保護法。

至於追錢部分，分組委員也做出3項決議，首先是因應最高法院對假扣押制度的裁判見解不一，司法院應轉知最高法院統一見解，其次是要求司法院儘速修訂民事訴訟法，檢討假扣押與集體訴訟債權債務關係之法令，讓證券犯罪、食安犯罪及公安犯罪等集體訴訟得以順利進行，最後則是落實沒收專章，要求政府建立專人專責之機制，加強追緝、沒收犯罪不法所得。

最後針對微罪除罪化部分，決議認為，妨害名譽罪之存在會影響新聞與言論自由，也有浪費司法資源的問題，因此建議將妨害名譽除罪化，以民事訴訟來處理可能造成之損害。

除上述10項較具體的決議，包括「民意機構的透明陽光與實名制」、「特殊財產犯罪應有條件採有償制度」等部分，今決議分別交由廉政署、司改國是會議第2分組討論處理，整體討論中涉及修法的部分，也將建請內政部再次確認，再由法務部、司法院及律師公會等單位回應警政署提出之意見。

至於原本有委員提出將著作權法除罪化，今分組採納智財局意見，認為目前仍不適合直接除罪，此部分也將另行請教專家如何調整法制後再行處理；分組訂4月20日再次開會，並於5月11日加開一次會議。

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  • 交通大學科技法律研究所教授林志潔（左）說明會議決議。（記者黃欣柏攝）

    交通大學科技法律研究所教授林志潔（左）說明會議決議。（記者黃欣柏攝）

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