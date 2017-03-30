掛失竊車牌被警盯 國道警匪追逐20公里

2017-03-30 15:21

〔記者李忠憲／台中報導〕國道中山高速公路今天上午10時許出現警匪追逐！一輛黑色自小客車在中山高速公路南下后里交流道附近遭國道警察發現懸掛失竊車牌，警方驅車上前示意靠邊受檢，對方竟加速逃逸，上演警匪追逐。

雙方一路疾駛，黑色自小客從國道四號逃往豐原閘道下去後，在豐原區三豐路2段441巷口轉彎時，不慎撞上護欄，並與警車碰撞。後座2人立刻開車門逃逸，莊姓女駕駛與前座的林姓女乘客則因撞擊力道大，癱坐在椅子上。救護車趕到現場後，將2人送往衛福部豐原醫院治療，所幸2人僅受擦挫傷，並有輕微腦震盪現象，治療後目前留院觀察。

警方表示，除將釐清該車來源及車上人員身分外，也將追緝其他在逃2人。