司改會議》保障言論、新聞自由 5組建議妨害名譽除罪化

2017-03-30 15:15

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今舉辦第5組分組討論，會中決議通過，基於保障言論自由、新聞自由，建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。

第5組決議，基於言論自由與新聞自由之保障，避免以刑逼民、濫用國家訴訟資源，並參考妨害名譽罪的實證統計，2014年至2016年3年間，檢方共偵結2萬8073件妨害名譽案件，其中僅5745件起訴。

觀察實證案例可見，3年內所有妨害名譽的判決，幾乎無人受到「自由刑」的處分，很多都在偵審中和解，即使最後判有罪，也都是可易科罰金之刑，可以由金錢來和解或執行。

第5組討論後因此認為，顯見妨害名譽罪的存在，可能干擾新聞與言論自由，也有浪費司法資源之虞，建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。