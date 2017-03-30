| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

司改會議》保障言論、新聞自由 5組建議妨害名譽除罪化

2017-03-30  15:15

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今舉辦第5組分組討論，會中決議通過，基於保障言論自由、新聞自由，建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。

第5組決議，基於言論自由與新聞自由之保障，避免以刑逼民、濫用國家訴訟資源，並參考妨害名譽罪的實證統計，2014年至2016年3年間，檢方共偵結2萬8073件妨害名譽案件，其中僅5745件起訴。

觀察實證案例可見，3年內所有妨害名譽的判決，幾乎無人受到「自由刑」的處分，很多都在偵審中和解，即使最後判有罪，也都是可易科罰金之刑，可以由金錢來和解或執行。

第5組討論後因此認為，顯見妨害名譽罪的存在，可能干擾新聞與言論自由，也有浪費司法資源之虞，建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。

廣告
  • 司改國是會議第5組經討論後，一致通過建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。（記者黃欣柏攝）

    司改國是會議第5組經討論後，一致通過建議將刑法的「妨害名譽罪」除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法改革 司法改革國是會議
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：司改會議》保障言論、新聞自由 5組建議妨害名譽除罪化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.