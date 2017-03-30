柯文哲東南亞之旅邁入第五天 展開印度之旅

2017-03-30 14:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊前往東南亞，今邁入第五天，依舊「嗡嗡嗡」不停歇。柯文哲稍早更新臉書表示，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」

此行印度之旅，預計拜訪會晤政商界人士、參觀景點等，另外，也會參訪印度的醫院和學校。不過每天急行軍般的緊湊行程，連體力甚佳的柯文哲也顯露疲態，昨下午受邀到泰國第一學府朱拉隆功大學戲劇學院聽取簡介時，柯數度閉目養神，會後受訪時說，因為上面講的東西不是他有興趣的，不過長官出來之前底下都已經談過了，所以他只是來Say Hello的，「講戲劇這本來就不是我的專長。」

至於是否因為行程過於緊湊而感到疲累？柯說自己隨時都很累，不過他笑稱，還好，因為他看到血就醒過來了，讓現場媒體為之一驚，追問在哪看到血？柯只說「當外科就這樣，看到血就醒過來」。柯也稱讚朱拉隆功大學能在一百年前蓋成這樣真的不簡單，台大日本風格很重，這個當然是走泰國風格，另外該大學學生都必須穿著制服，他也是第一次發現。