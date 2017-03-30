柯文哲東南亞之旅邁入第五天 展開印度之旅
2017-03-30 14:35
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊前往東南亞，今邁入第五天，依舊「嗡嗡嗡」不停歇。柯文哲稍早更新臉書表示，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」
此行印度之旅，預計拜訪會晤政商界人士、參觀景點等，另外，也會參訪印度的醫院和學校。不過每天急行軍般的緊湊行程，連體力甚佳的柯文哲也顯露疲態，昨下午受邀到泰國第一學府朱拉隆功大學戲劇學院聽取簡介時，柯數度閉目養神，會後受訪時說，因為上面講的東西不是他有興趣的，不過長官出來之前底下都已經談過了，所以他只是來Say Hello的，「講戲劇這本來就不是我的專長。」
至於是否因為行程過於緊湊而感到疲累？柯說自己隨時都很累，不過他笑稱，還好，因為他看到血就醒過來了，讓現場媒體為之一驚，追問在哪看到血？柯只說「當外科就這樣，看到血就醒過來」。柯也稱讚朱拉隆功大學能在一百年前蓋成這樣真的不簡單，台大日本風格很重，這個當然是走泰國風格，另外該大學學生都必須穿著制服，他也是第一次發現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 民調車尾市長 黨內至今無人挑戰他連任之路
- 方便出國旅客 高鐵左營早上6點發車
- 「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害
- 強國女想搭警車回家 竟瞎掰：我是路癡看到路就頭痛
- 竹縣首位女文化局長 張宜真接掌
- 巴克禮公園 賞螢季開始囉
- 通路商利機 去年每股盈餘1.16元
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 中華郵政未來4年將興建14處郵局
- 台東縣備役替代役男編管中心揭牌
- 公告地價飆漲 地上權住宅爆退戶潮、告政府
- 輔大學生二度衝教委會 遭員警驅離
- 馬英九批擋服貿「自甘落後」 林俊憲反批馬「自甘墮落」
- 五迷自發撿垃圾 楊丞琳大讚五月天「福氣」
- Win or go home！ 裕隆3臭皮匠 今鬥智小諸葛
- 清明連假前觀望氣氛濃 台股狹幅震盪小跌8.1點
- 全募兵不可行 「疑馬早知情」
- 滅頂重傷 味全連三年虧損
- 押李明哲 政院要求中國提完整說明
- 動手學捲春捲應景 慢飛天使好有成就感
- 扁申請參加李元簇告別式 中監審議
- 發票對了沒？1～2月開出17張千萬中獎發票
- 軍人金改 國防部常次：建議本會期不處理
- 口腔癌顎骨缺損 3D列印重建下巴
- 硬拉小三做「朋友」 小禎喊臉書太白目
- 新南向高峰會起跑 百餘位印尼工商界來台
- 高鐵全線上網服務 政院：7月底前應可提供
- 偏校憂無新生 嘉縣府：推廣混齡教學
- 馬里昂金句 防守能贏得總冠軍
- 大潭電廠再生葉片斷裂 3個月修不好
- 清明節連假高市再管制遊客 禁騎燃油機車上旗鼓輪
- 森進一花蓮催票 想要longstay
- 論文造假案 郭明良停權10年 追回154萬
- 自由廣場》馬英九→陳庚金→林國春
- 湯姆克魯斯演墜機 親上陣不夠爽拖人下水
- 渡邊謙不倫照流出！小三被起底神似美女主播
- 中國鋁箔 美展開雙反調查
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：柯文哲東南亞之旅邁入第五天 展開印度之旅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分