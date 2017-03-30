| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

柯文哲東南亞之旅邁入第五天 展開印度之旅

2017-03-30  14:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊前往東南亞，今邁入第五天，依舊「嗡嗡嗡」不停歇。柯文哲稍早更新臉書表示，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」

此行印度之旅，預計拜訪會晤政商界人士、參觀景點等，另外，也會參訪印度的醫院和學校。不過每天急行軍般的緊湊行程，連體力甚佳的柯文哲也顯露疲態，昨下午受邀到泰國第一學府朱拉隆功大學戲劇學院聽取簡介時，柯數度閉目養神，會後受訪時說，因為上面講的東西不是他有興趣的，不過長官出來之前底下都已經談過了，所以他只是來Say Hello的，「講戲劇這本來就不是我的專長。」

至於是否因為行程過於緊湊而感到疲累？柯說自己隨時都很累，不過他笑稱，還好，因為他看到血就醒過來了，讓現場媒體為之一驚，追問在哪看到血？柯只說「當外科就這樣，看到血就醒過來」。柯也稱讚朱拉隆功大學能在一百年前蓋成這樣真的不簡單，台大日本風格很重，這個當然是走泰國風格，另外該大學學生都必須穿著制服，他也是第一次發現。

廣告
  • 柯文哲昨下午受邀到泰國第一學府朱拉隆功大學戲劇學院聽取簡介。（北市府提供）

    柯文哲昨下午受邀到泰國第一學府朱拉隆功大學戲劇學院聽取簡介。（北市府提供）

  • 柯文哲稍早更新臉書表示，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

    柯文哲稍早更新臉書表示，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 柯文哲 泰國
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：柯文哲東南亞之旅邁入第五天 展開印度之旅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.