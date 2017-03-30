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小孩玩火險釀火 家長竟回「他只是個孩子阿！」

2017-03-30  15:30

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友愛玩火釀成悲劇的新聞層出不窮，卻有家長毫不關心，甚至還只丟下一句「他只是個孩子阿」，讓人匪夷所思。

一名網友在爆料公社指出，新北市林口區一處社區大樓張貼一張公告表示，社區的咖啡廳及乒乓球室日前因小朋友在裡面玩火，導致設備損壞，需暫時停止開放，直至修復完畢後再行開放，儘管小朋友只造成乒乓球網遭到燒毀且無人員傷亡，而撞球室內的撞球桿也因小朋友不當使用而斷裂不堪使用。

網友經管理員轉述，事後社區管理委員會調閱監視器找到小孩的父母後，他們只丟出一句「他只是個孩子呀！」讓網友非常擔心，倘若小朋友又玩火釀成悲劇，恐怕死無逃生之路，如何睡得安穩。

貼文一出隨即引起大批網友撻伐，紛紛留言表示「小時候玩火，長大不就縱火？」、「就是有這種父母才一堆殺人犯認為殺人不用負責任」、「孩子的教育不能等 ，家長的教育更重要」、「小時候不教要等何時教」。

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  • 社區公告表示咖啡廳及乒乓球室日前因小朋友在裡面玩火導致設備損壞暫停開放。（擷取自爆料公社）

    社區公告表示咖啡廳及乒乓球室日前因小朋友在裡面玩火導致設備損壞暫停開放。（擷取自爆料公社）

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