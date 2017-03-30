小孩玩火險釀火 家長竟回「他只是個孩子阿！」
2017-03-30 15:30
〔即時新聞／綜合報導〕小朋友愛玩火釀成悲劇的新聞層出不窮，卻有家長毫不關心，甚至還只丟下一句「他只是個孩子阿」，讓人匪夷所思。
一名網友在爆料公社指出，新北市林口區一處社區大樓張貼一張公告表示，社區的咖啡廳及乒乓球室日前因小朋友在裡面玩火，導致設備損壞，需暫時停止開放，直至修復完畢後再行開放，儘管小朋友只造成乒乓球網遭到燒毀且無人員傷亡，而撞球室內的撞球桿也因小朋友不當使用而斷裂不堪使用。
網友經管理員轉述，事後社區管理委員會調閱監視器找到小孩的父母後，他們只丟出一句「他只是個孩子呀！」讓網友非常擔心，倘若小朋友又玩火釀成悲劇，恐怕死無逃生之路，如何睡得安穩。
貼文一出隨即引起大批網友撻伐，紛紛留言表示「小時候玩火，長大不就縱火？」、「就是有這種父母才一堆殺人犯認為殺人不用負責任」、「孩子的教育不能等 ，家長的教育更重要」、「小時候不教要等何時教」。
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