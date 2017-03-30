攜毒入銓敘部送菜 警攔査聞味逮人
2017-03-30 14:26
〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警文山一分局警員今天上午在考試院院區執行安全維護勤務，當於銓敘部門禁安檢時，一部自小貨車欲進入銓敘部送菜，員警攔查時發現李姓司機身上散發愷他命味道，隨即於該貨車內發現一小袋愷他命毒品，依毒品危害防制條例予以行政裁罰。
警方表示，考試院近期舉行「年金改革審查會」，為維護考試院院區周邊安全及會議順利進行，部署警力於各出入口加強人、車過濾盤查。
巡佐朱正榮、警員陳毅於今上午8時50分在銓敘部實施安檢時，41歲李姓駕駛駕駛小貨車運送蔬菜欲進入送貨，朱員上前詢問時嗅到車內瀰漫著愷他命味道，並眼尖在駕駛座上發現一包香菸，經李姓駕駛同意後，查看發現菸盒內竟藏有一小袋愷他命（毛重0.89公克）。
李男因持有愷他命毒數量未超過20公克，警詢後依毒品危害防制條例予以行政裁罰。
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